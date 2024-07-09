Нападник Брюгге Роман Яремчук поки не почав підготовку до нового сезону.

Минулий сезон українець провів у Валенсії, за яку виступав на правах оренди. "Кажани" не знайшли грошей на викуп, тому Яремчук повернувся у Брюгге. Втім, бельгійці теж хотіли б його продати.

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Напередодні делегація "чорно-синіх" вирушила в нідерландський Брабант, де проведе тижневий збір, кульмінацією якого стане спаринг проти ПСВ. Наставник команди Нікі Хайєн взяв із собою 31 футболіста, серед яких Яремчука не було.

Бельгійський інсайдер Саша Тавольєрі, вважає, що це пов'язано з ймовірним трансфером. Мовляв, переговори з Трабзонспором тривають, хоча раніше повідомлялося, що Яремчук відмовився переїжджати до Туреччини.

Слід зауважити, що причина відсутності Романа на першому зборі Брюгге може виявитися банальною. Українець, як і багато інших гравців, ще перебуває у відпустці після участі в Євро-2024.

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