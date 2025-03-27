Форвард збірної України та грецького Олімпіакоса Роман Яремчук може залишити клуб під час літнього трансферного вікна.

Попри те, що Олімпіакос продовжує боротьбу за титул чемпіона Греції, керівництво клубу вирішило зробити кадрові зміни після завершення поточного сезону. Одним із футболістів, що покинуть команду, стане Яремчук, який не зміг виправдати очікувань тренерів, повідомляє Sport24.gr.

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Згідно з інформацією, в Олімпіакосі не задоволені нестабільністю гри українця та його високою зарплатою (1,5 млн євро на рік без урахування бонусів). Головний тренер клубу з Пірея продовжить покладатися на основного форварда Аюба Ель-Каабі, а конкуренцію йому складе 17-річний Харалампос Костулас.

У нинішньому сезоні Яремчук зіграв 26 матчів у всіх турнірах, забивши шість голів та зробивши два асисти. Варто зазначити, що більшу частину результативних дій українець оформив за останній місяць. Контракт українця з клубом чинний до 30 червня 2028 року.

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