"Яремчук не мав жодної підготовки до сезону": тренер Брюгге пояснив низький статус українця, але пообіцяв шанс
Наставник Брюгге Карл Хуфкенс запевнив, що Роман Яремчук все ще може позбутися ролі резервіста.
"Я помічаю ентузіазм Романа та прагнення до успіху у клубі Брюгге. Ми не могли дійти спільної мови щодо його ролі в команді. Але тепер я бачу його відданість нам. Звісно, у мене не було жодного невдоволення Романом.
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Фактично він не мав жодної підготовки до сезону з нами. У цьому сенсі може бути позитивним моментом, що він має шанс почати все з нуля під час паузи на чемпіонат світу. Це додаткова підготовка, яку він раніше не отримав. Те, що може дати йому імпульс і час для тактичних тренувань", – цитує Хуфкенса Nieuwsblad.
Нагадаємо, влітку Брюгге заплатив Бенфіці за Яремчука рекордні для бельгійського футболу 16+3 млн євро. Поки форвард не виправдовує інвестицій – 563 хвилини на полі, 2 голи і 3 асисти.
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