"Я помічаю ентузіазм Романа та прагнення до успіху у клубі Брюгге. Ми не могли дійти спільної мови щодо його ролі в команді. Але тепер я бачу його відданість нам. Звісно, у мене не було жодного невдоволення Романом.

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Фактично він не мав жодної підготовки до сезону з нами. У цьому сенсі може бути позитивним моментом, що він має шанс почати все з нуля під час паузи на чемпіонат світу. Це додаткова підготовка, яку він раніше не отримав. Те, що може дати йому імпульс і час для тактичних тренувань", – цитує Хуфкенса Nieuwsblad.

Нагадаємо, влітку Брюгге заплатив Бенфіці за Яремчука рекордні для бельгійського футболу 16+3 млн євро. Поки форвард не виправдовує інвестицій – 563 хвилини на полі, 2 голи і 3 асисти.

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