Підопічні Скотта Паркера розписали вже п'яту нічию за каденції англійця. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії, 25-й тур

Брюгге – Уніон Сент-Жилуаз – 1:1

Голи: Ванакен, 43 – Лапуссен, 24

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У черговому турі Ліги Жупіле Брюгге приймав Уніон Сент-Жилуаз. Український форвард Роман Яремчук потрапив в основу. Господарі могли виходити вперед вже на перших хвилинах – Ланг після гарматного пострілу влучив у ліву стійку. Б'юкенен в середині тайму проривався до воріт, але пробив повз.

Натомість забили гості: Лапуссен відгукнувся на навіс і головою поцілив під праву стійку. Ванакен наприкінці тайму мав зрівнювати, але переграти Моріса не зумів – кіпер перевів на кутовий. "Чорно-сині" таки зуміли забити у роздягальню: Мата виконав прострільну передачу у штрафний і Ванакен головою переправив м'яч у сітку.

Наставник Брюгге вирішив, що 65 хвилин для Яремчука досить, і поміняв українця на Камаля Сову. Свіжа кров не додала особливої гостроти: Ланг і Нільссон обмінялись моментами, але не більше. Як наслідок, чергова нічия для Брюгге, який набрав 42 очки і залишився четвертим, Уніон з 56-ма пунктами – другий.

До слова, Яремчук за свою гру отримав від статистичного порталу SofaScore 6,7 бала. Українець 31 раз торкнувся м'яча, віддав 2 ключові паси, виграв дві з трьох повітряних дуелей, а точність його передач становила 67%.

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