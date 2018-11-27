Яремчук назвав завдання збірної України у кваліфікації Євро-2020

Форвард Гента і збірної України Роман Яремчук поділився враженнями від виступів національної команди у 2018 році.

"Для мене цей рік був особливим, оскільки я дебютував у головній команді країни. Приємно, що збірна виконала головне своє завдання і вийшла до еліти Ліги націй. Сподіваюся, команда і надалі буде прогресувати й радувати своїх прихильників.

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Дуже добре, що завдяки вдалому виступу у Лізі націй ми потрапили до другого кошика при жеребкуванні. Бажаю нам таку групу, з якої ми кваліфікуємося на Євро-2020. Адже, без сумніву, іншого завдання у збірної не буде. Ми маємо гарно виступати, щоб порадувати своїх уболівальників.

Кожна гра була важливою й важкою по-своєму. У нас були серйозні суперники. Але мені найбільше запам'ятався поєдинок проти збірної Чехії в Харкові. Були дуже відчутними пітримка наших уболівальників, гарна атмосфера, а також переможний результат нашої збірної.

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Навіть за цей невеликий термін я встиг отримати дуже великий досвід, тренуючись поряд із такими сильними гравцями та працюючи з головним тренером і його помічниками. Приємно, що Андрій Миколайович завжди підтримував, давав шанс. Тому треба ще більше працювати, щоб у майбутньому знову потрапити до збірної", – цитує Яремчука офіційний сайт ФФУ.