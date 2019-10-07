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Яремчук назвав секретну зброю збірної України у відборі до Євро-2020

7 жовтня 23:26 269 Читать на русском
Яремчук назвав секретну зброю збірної України у відборі до Євро-2020
Роман Яремчук / фото О. Попова

Форвард української національної команди Роман Яремчук поділився очікуваннями від найближчих матчів кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.

 

"Вважаю, нам буде набагато важче з Литвою, ніж у першому матчі – Литва нас вже знає.

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Сподіваюся, що прийде переповнений стадіон, це наш 12-й гравець, який допоможе в матчі. Ми знаємо свою стратегію, тактику. Просто потрібно якісь зв'язки награти, якісь пригадати. Думаю, проблем не буде", – сказав Яремчук в ефірі "Футбол 1".

Нагадаємо, що збірна України впродовж тижня зіграє ключові матчі у відборі до Євро-2020: зокрема, 11 жовтня підопічні Андрія Шевченка зіграють проти литовців у Харкові, а 14 жовтня зустрінуться зі збірною Португалії у Києві.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

blog_ava
Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат
7 жовтня
9740
Теги
Збірна України Євро-2020 Україна - Литва Україна Україна Роман Яремчук Роман Яремчук Україна - Португалія
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