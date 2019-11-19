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Яремчук назвав секрет успіху збірної України у відборі на Євро-2020

08:50 257 Читать на русском
Яремчук назвав секрет успіху збірної України у відборі на Євро-2020
Роман Яремчук / Getty images

Нападник збірної України Роман Яремчук відзначив роль тренерського штабу у вдалих результатах команди.

"Дуже щасливі. Вперше в історії так добре провели відбір, хоча нам ще є над чим працювати. Секрет успіху в головному тренері Андрію Шевченку і його тренерському штабі.

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Шевченко нам сказав, що це історичний момент для команди", – зазначив Яремчук в коментарі FootballHub.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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