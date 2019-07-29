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Яремчук назвав найкращого футболіста, з яким йому доводилось грати

17:48 1137 Читать на русском
Яремчук назвав найкращого футболіста, з яким йому доводилось грати
Роман Яремчук та Андрій Шевченко / Фото ФФУ

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук назвав плюси та мінуси бельгійського чемпіонату, а також тепло відгукнувся про свого партнера за національною командою Андрія Ярмоленка.

"У Бельгії завжди дощі, погода не дуже. Класний чемпіонат, але погана погода.

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Бельгійський чемпіонат – хороший трамплін для потрапляння у відомий клуб. Плюс, різниця між чемпіонатами України і Бельгії дуже велика. Подобається тут грати, але для жити – не дуже.

Ярмоленко? Це навіть більше, ніж топ. Він легенда Динамо і багато чого зробив і для київського клубу, і для збірної. Думаю, що він найкращий футболіст, з яким я поки що грав", – сказав Яремчук для Youtube-каналу УАФ.

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Теги
Роман Яремчук Роман Яремчук Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Гент Гент Україна Україна Збірна України Бельгія
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