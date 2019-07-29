Яремчук назвав найкращого футболіста, з яким йому доводилось грати

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук назвав плюси та мінуси бельгійського чемпіонату, а також тепло відгукнувся про свого партнера за національною командою Андрія Ярмоленка.

"У Бельгії завжди дощі, погода не дуже. Класний чемпіонат, але погана погода.

Яремчук та Пластун не допомогли Генту втримати перемогу над Шарлеруа

Бельгійський чемпіонат – хороший трамплін для потрапляння у відомий клуб. Плюс, різниця між чемпіонатами України і Бельгії дуже велика. Подобається тут грати, але для жити – не дуже.

Ярмоленко? Це навіть більше, ніж топ. Він легенда Динамо і багато чого зробив і для київського клубу, і для збірної. Думаю, що він найкращий футболіст, з яким я поки що грав", – сказав Яремчук для Youtube-каналу УАФ.

Вест Хем з Ярмоленком переміг Фулхем – посередня гра українця та одна з найнижчих оцінок в команді