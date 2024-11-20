"Зараз, можливо, час трошки розслабитися, тому що в останні місяці на збірну чинили великий тиск, особливо на молодих футболістів. Хочу попросити всіх людей, які біля футболу, трохи збавити градус.

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Якщо старші справляються з критикою, то є молоді футболісти, які закриваються в собі. На них ця критика діє не з користю, і вони бояться показати себе.

Я розумію, що переживають вболівальники. Але ми виходимо на Євро, беремо 4 очки. Так, ми програли гру з румунами, але ми беремо очки й не виходимо з групи. Це перша команда в історії, коли так не вийшли з групи.

Зараз ми вийшли у плей-офф Ліги націй, де будемо боротися за лігу А. Бувають провальні матчі у нас, але загалом ми виконуємо поставлені завдання. Можна краще, але у нас молода команда, яка розвивається", – сказав Яремчук у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, збірна України набрала 8 очок і завершила груповий етап на другій сходинці квартету В1. Як наслідок, "синьо-жовті" отримали право поборотись за вихід в дивізіон А. Жеребкування відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом. Нашими потенційними суперниками є Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія.

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