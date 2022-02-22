"Коли Циганков переїде в Європу? Я з ним розмовляв. Думаю, у нього є велике бажання. Це найголовніше. Думаю, побачимо його за кордоном у найближчому майбутньому.

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В якому чемпіонаті? Думаю, це буде Англія або Італія", – сказав Яремчук в інтерв'ю YouTube-каналу "Влада Седан".

Нагадаємо, Циганков – вихованець Динамо. За головну команду дебютував у серпні 2016 року проти кам'янської Сталі. У поточному сезоні провів за киян 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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