Яремчук: Нас влаштує лише максимальний результат

Нападник бельгійського Гента і збірної України Роман Яремчук розповів про підготовку "синьо-жовтих" до майбутнього поєдинку відбірного турніру Євро-2020.

"У пресі багато писали про мої проблеми зі здоров’ям. У мене все гаразд. Так, було невелике ушкодження, але зараз з'явився час підлікувати ногу. Процедури я пройшов, тому з хорошим настроєм готуюся до матчів за збірну України. Якщо наставник довірить мені місце на полі, то постараюся зробити все від мене залежне, щоб допомогти команді перемогти.

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Литовці мають хороших гравців. Знаю, що вони експериментують із тактикою. Грали в п'ять захисників, потім – в чотири. Окрім того, на нас чекає матч на синтетиці, тому легкої прогулянки у Вільнюсі точно не буде. Востаннє я грав на штучному газоні у чемпіонаті Бельгії три місяці тому.

Нічия в Литві нас не влаштує — тільки перемога. Збірна України ставить перед собою завдання вигравати у кожному матчі, навіть якщо це поєдинок із Сербією чи Португалією. Тому таке саме налаштування буде й на Литву", – цитує Яремчука офіційний сайт УАФ.

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