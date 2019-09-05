toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Яремчук: Нас влаштує лише максимальний результат

17:45 30 Читать на русском
Яремчук: Нас влаштує лише максимальний результат
Роман Яремчук / УАФ

Нападник бельгійського Гента і збірної України Роман Яремчук розповів про підготовку "синьо-жовтих" до майбутнього поєдинку відбірного турніру Євро-2020.

 

"У пресі багато писали про мої проблеми зі здоров’ям. У мене все гаразд. Так, було невелике ушкодження, але зараз з'явився час підлікувати ногу. Процедури я пройшов, тому з хорошим настроєм готуюся до матчів за збірну України. Якщо наставник довірить мені місце на полі, то постараюся зробити все від мене залежне, щоб допомогти команді перемогти.

Шевченко: Думаю, Ярмоленко готовий відіграти повний матч

Литовці мають хороших гравців. Знаю, що вони експериментують із тактикою. Грали в п'ять захисників, потім – в чотири. Окрім того, на нас чекає матч на синтетиці, тому легкої прогулянки у Вільнюсі точно не буде. Востаннє я грав на штучному газоні у чемпіонаті Бельгії три місяці тому.

Нічия в Литві нас не влаштує — тільки перемога. Збірна України ставить перед собою завдання вигравати у кожному матчі, навіть якщо це поєдинок із Сербією чи Португалією. Тому таке саме налаштування буде й на Литву", – цитує Яремчука офіційний сайт УАФ.

Литва – Україна: прогноз на матч відбору Євро-2020

blog_ava
Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя
16:00
4740
Теги
Литва Литва Роман Яремчук Роман Яремчук Євро-2020 Литва - Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
46
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук