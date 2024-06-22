Нападник збірної України Роман Яремчук не забуває і про надважливі речі для нашої країни під час чемпіонату Європи-2024.

Яремчук став одним з героїв матчу Словаччина – Україна на Євро-2024, забивши вирішальний гол на 80-й хвилині.

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Сьогодні ж Роман залишив у своєму Instagram важливе нагадування, опублікувавши фото з написом "Free Azovstal Defenders".

Додамо, що форвард збірної України має в Instagram близько 195 тисяч підписників, як з України, так і з Європи – Яремчук провів минулий сезон у складі іспанської Валенсії, а права на нього належать бельгійському Брюгге.

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