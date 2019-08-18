Яремчук на фоні інтересу Лаціо продовжує забивати за Гент – Роман став найкращим гравцем матчу проти Остенде

Гент, за який виступають три наші футболісти, переміг у четвертому турі чемпіонату Бельгії.

Бельгія. Ліга Жупіле, 4 тур

Гент – Остенде – 2:0

Голи: Яремчук, 48, Девід, 53

Антверпен – Сент-Трюйден – 2:0

Голи: Рафаелов, 10, Мбокані, 55 (пен)

Роман Яремчук і Ігор Пластун традиційно вийшли в стартовому складі Гента. Форвард збірної України залікував дрібне пошкодження, через яке він пропустив матч попереднього туру. У пресі з'явилися чутки про інтерес до Яремчука від Лаціо, а ще раніше були розмови про Галатасарай.

Перший тайм завершився нульовою нічиєю. На старті другого Гент відкрив рахунок – забив Роман Яремчук. "Буйволи" результативно розіграли кутовий: Одіджа-Офо відпасував на Девіда, канадець у штрафному майданчику знайшов Яремчука, а Роман вміло відклеївся від опонентів та в дотик переправив м'яч у сітку.

Це вже шостий гол 23-річного нападника в сезоні. Популярний портал Sporza назвав Романа найкращим гравцем матчу, відзначивши, що важливість українця в команді переоцінити неможливо.

Через 5 хвилин Девід подвоїв перевагу Гента і забезпечив команді 3 очки. Після чотирьох турів "синьо-білі" на 5 місці в турнірній таблиці Ліги Жупіле (7 пунктів).

Яремчук провів на полі 82 хвилини, після чого пішов відпочивати. Пластун відіграв весь поєдинок. Безус розпочав матч у запасі, а на 64-й хвилині вийшов на заміну.

В іншому матчі туру екс-форвард Динамо Дьємерсі Мбокані приніс перемогу Антверпену над Сент-Трюйденом – в активі конголезця гол з пенальті та результативна передача.

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