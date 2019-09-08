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Яремчук: Можливо, Шевченко не змінював костюм на фарт

00:40 70 Читать на русском
Яремчук: Можливо, Шевченко не змінював костюм на фарт
Роман Яремчук / УАФ

Форвард збірної України Роман Яремчук поділився враженнями від перемоги над Литвою (3:0) у рамках кваліфікації до Євро-2020.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Вважаю, що ми перемогли на класі. Особливих проблем у нас не було, було багато гольових моментів, які ми не змогли реалізувати. Продемонстрували, що дуже серйозно поставилися до цієї гри та здобули впевнену перемогу.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Провали в обороні? Не пам'ятаю, щоб якийсь провал був, у литовців не було жодного гольового моменту. Можливо, були якісь епізоди, але це футбол. Я вважаю, що і в атаці, і в обороні ми зіграли дуже якісно.

Гра на штучному газоні? Зараз відчуваю біль всюди, трохи було незвично. Чи звернув увагу, що Шевченко був у тому самому костюмі, що й в матчі проти сербів? Чесно кажучи, не звернув увагу, адже він завжди одягається дуже солідно. Можливо, це було на фарт", – поділився Яремчук в післяматчевому коментарі.

Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020 – як це було
7 вересня
14645
Теги
Україна Україна Литва Литва Роман Яремчук Роман Яремчук Євро-2020 Литва - Україна
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