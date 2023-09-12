"Яремчук може стати одним із відкриттів у Ла Лізі": екс-тренер Бенфіки оцінив перспективи українця у Валенсії
Колишній наставник "орлів" Нельсон Веріссімо висловився щодо шансів Романа Яремчука заграти в чемпіонаті Іспанії.
"Думаю, він добре впишеться в іспанський футбол. У нього є для цього якості.
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За нормальних обставин він точно може забити 10-15 голів за Валенсію. Усе залежатиме від того, наскільки добре він адаптується та як тренер його використовуватиме. Але Роман, безперечно, може стати одним із відкриттів у Ла Лізі", – цитує Веріссімо Voetbalnieuws.
Нагадаємо, Яремчук виступатиме у Валенсії на правах оренди з Брюгге – угода укладена до літа 2024 року.
До слова, під орудою Веріссімо у Бенфіці українець виступав у сезоні 2021/22, коли фахівець очолював головну команду "орлів" (нині він тренує дубль португальців).