"Думаю, він добре впишеться в іспанський футбол. У нього є для цього якості.

Яремчук не горів бажанням переходити у Валенсію – джерело озвучило принципову умову від українця для трансферу

За нормальних обставин він точно може забити 10-15 голів за Валенсію. Усе залежатиме від того, наскільки добре він адаптується та як тренер його використовуватиме. Але Роман, безперечно, може стати одним із відкриттів у Ла Лізі", – цитує Веріссімо Voetbalnieuws.

Нагадаємо, Яремчук виступатиме у Валенсії на правах оренди з Брюгге – угода укладена до літа 2024 року.

До слова, під орудою Веріссімо у Бенфіці українець виступав у сезоні 2021/22, коли фахівець очолював головну команду "орлів" (нині він тренує дубль португальців).

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