Видання Sport24.gr присвятило статтю чарівному перевтіленню Романа Яремчука в складі Олімпіакоса. Українець у чотирьох останніх великих іграх (двох з Панатінаїкосом, одній з АЕКом і проти Буде-Глімта в Лізі Європи) забив 7 голів, чим явно змінив думку босів та головного тренера Олі щодо необхідності трансферу.

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Зазначається, що до форварда є інтерес – Яремчуком нібито цікавляться донецький Шахтар та турецький Трабзонспор. Однак нічого більше щодо можливого відходу українця не повідомляють.

До слова, Яремчук провів 28 матчів за Олімпіакос у всіх турнірах, записавши до свого активу 8 голів та 2 асисти. Transfermarkt оцінює Романа у 2,8 млн євро.

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