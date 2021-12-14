Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш не розраховує на українського форварда Романа Яремчука в матчі 3-го раунду Кубка Португалії.

Яремчук залікував м'язове пошкодження та провів тренування у понеділок, інформує Record.

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Попри прогрес українця у відновленні, Жезуш планує не використовувати в матчі Кубка Португалії проти Спортінг Ковільяна, який відбудеться вже в середу, 15 грудня.

Додамо, що Роман провів 20 матчів у складі Бенфіки в усіх турнірах у поточному турнірі, у яких забив 5 голів та віддав 4 асисти.

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