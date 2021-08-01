Яремчук може позбутися головного конкурента – Бенфіка платила за нього рекордні гроші
Бенфіка готова попрощатися з деякими нападниками після підписання Романа Яремчука.
Брайтон зацікавлений у послугах нападника "орлів" Дарвіна Нуньєса, повідомляє Daily Mail.
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Рік тому Бенфіка заплатила Альмерії за уругвайця 24 млн євро, що стало рекордним придбанням клубу. Сезон коштовного новачка вийшов неоднозначним – 44 матчі і всього 14 голів у всіх турнірах. Португальский гранд не проти відпустити Дарвіна, але хоче заробити на ньому 40 млн євро.
Додамо, що у атакувальній ланці Бенфіки є явний кадровий перебір. Жорже Жезуш має у своєму розпорядженні на одну позицію Нуньєса, Родріго Пінью, Сеферовіча, Карлоса Вінісіуса, Гонсалу Рамоса, Вальдшмідта, а тепер і Романа Яремчука.
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