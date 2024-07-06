Болонья продовжує цікавитися українським форвардом Брюгге Романом Яремчуком, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Валенсія майже здійснила проблемний трансфер форварда із Севільї – він стане заміною Яремчуку

Згідно з інформацією джерела, Болонья вражена виступами 28-річного українця на Євро-2024, за грою якого на турнір клуб відправляв своїх скаутів. Тепер "червоно-сині" готові боротися за трансфер форварда з Брестом, який також виявив зацікавленість у його придбанні. Також оформити трансфер українця дуже хотів Трабзонспор, який вже навіть домовився про все з бельгійським клубом. Однак Роману такий варіант не сподобався, і він відмовив туркам.

Клуб шукає заміну Джошуа Зіркзе, який покине команду влітку, і наразі головним кандидатом на цю роль є Фотіс Іоаннідіс з Панатинаїкоса. Проте можливий перехід Іоаннідіса може виявитися занадто дорогим для Болоньї, тому також у шорт-листі у Вінченцо Італьяно є Армандо Броя, Жорж Мікаутадзе, ну і звісно Роман Яремчук.

До слова, минулого сезону Роман зіграв за Валенсію у 34 іграх та забив 8 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 мільйона євро.

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