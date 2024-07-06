Яремчук може перебратися до Серії А – клуб є учасником Ліги чемпіонів
Нападник збірної України Роман Яремчук може перебратися до іншого клубу цього літа.
Болонья продовжує цікавитися українським форвардом Брюгге Романом Яремчуком, повідомляє Gazzetta dello Sport.
Валенсія майже здійснила проблемний трансфер форварда із Севільї – він стане заміною Яремчуку
Згідно з інформацією джерела, Болонья вражена виступами 28-річного українця на Євро-2024, за грою якого на турнір клуб відправляв своїх скаутів. Тепер "червоно-сині" готові боротися за трансфер форварда з Брестом, який також виявив зацікавленість у його придбанні. Також оформити трансфер українця дуже хотів Трабзонспор, який вже навіть домовився про все з бельгійським клубом. Однак Роману такий варіант не сподобався, і він відмовив туркам.
Клуб шукає заміну Джошуа Зіркзе, який покине команду влітку, і наразі головним кандидатом на цю роль є Фотіс Іоаннідіс з Панатинаїкоса. Проте можливий перехід Іоаннідіса може виявитися занадто дорогим для Болоньї, тому також у шорт-листі у Вінченцо Італьяно є Армандо Броя, Жорж Мікаутадзе, ну і звісно Роман Яремчук.
До слова, минулого сезону Роман зіграв за Валенсію у 34 іграх та забив 8 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 3,5 мільйона євро.
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