Брюгге та Трабзонспор досягли домовленості щодо трансферу Романа Яремчука, стверджує інсайдер Саша Тавольєрі.

"Дотик і завершення – не з цього світу": гол Яремчука словакам довів УЄФА до екстазу

Зазначається, що український нападник обійдеться турецькому клубу в 8 млн євро, а йому запропонують контракт на 3 роки з опцією продовження ще на рік. Щоправда, домовленості між Яремчуком та Трабзонспором нема. Поборотись за Романа може Фенербахче, який має перевагу у вигляді Ліги чемпіонів (Трабзонспор потрапив до кваліфікації Ліги Європи).

Нагадаємо, що Яремчук виступав за Валенсію на правах оренди в минулому сезоні, провів за "кажанів" 29 матчів, у яких відзначився 4 голами.

Україна вилетіла з Євро-2024 після рівної битви проти Бельгії – цікаві ідеї, велике бажання, історична невдача