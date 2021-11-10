Яремчук може отримати в партнери опального вигнанця з Барселони
Барселона зробить чергову спробу позбутися захисника Самюеля Умтіті на зимовому ринку.
Допомогти каталонцям з трансфером чемпіона світу може Бенфіка, повідомляє журналіст Педру Алмейда.
"Вони думають, що я лежу на дивані і нічого не роблю", – Умтіті спробував знайти винних у своїх негараздах в Барселоні
"Орли" шукають заміну Лукасу Веріссімо, який вилетів до кінця сезону через розрив "хрестів". Португальський гранд готовий розглянути оренду Умтіті. 23 листопада Бенфіка та Барселона зустрінуться в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів, і вже тоді клуби можуть розпочати переговори.
Нагадаємо, востаннє Умтіті грав за "блаугранас" в офіційному матчі ще у травні. Його чинний контракт розрахований до літа 2023-го.
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