Екс-форвард Динамо цього тижня повернувся у Лігу Жупіле і приєднався до Брюгге. Команда Едуарда Соболя заплатила Бенфіці за українця 16 мільйонів євро (плюс 3 мільйони бонусів) і встановила трансферний рекорд чемпіонату Бельгії. Однак, цей перехід міг би не відбутись, якби...

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Беззаперечним пріоритетом Брюгге був форвард Штурма Расмус Хьойлунд – "чорно-сині" пропонували австрійцям за нападника 10 млн євро. Проте 19-річний данець вирішив прийняти пропозицію Аталанти, яка, в результаті, виклала за гравця 17 мільйонів. Лише після того Брюгге повернувся до кандидатури Яремчука, якого намагався переманити ще за часів виступів у Генті.

"Підписати Яремчука ми вирішили в останній момент. Ще два тижні тому тренер Бенфіки Рогер Шмідт не погоджувався відпускати свого форварда. Але правда у тому, що Яремчук не перейшов би у Брюгге, якби ми змогли отримати Хьойлунда. Раніше, два-три роки тому, ми вже хотіли запросити Яремчука. Таким чином, він був у нашій базі даних – ви повинні час від часу робити нові запити щодо трансферів", – цитує Маннаерта Voetbalnieuws.be.

Нагадаємо, Яремчук підписав з Брюгге контракт на 4 роки. Transfermarkt оцінює українця у 15 млн євро.

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