Яремчук: Мені до рівня Роналду, як до Бельгії пішки

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу над Португалією (2:1) у матчі відбору на Євро-2020.

"Тепер треба багато працювати, щоб себе проявити якомога краще на Євро. Адже всі пам'ятають Євро-2016. Все тільки починається.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Чи мріяв я колись про футболку Роналдо? Чесно – мріяв, але якось не виходить (посміхається). Багато хто цього хоче. Скільки мені потрібно, щоб вийти на його рівень? Це як до Бельгії пішки.

Мій гол? Не потрібно робити з цього якесь диво. Я виконую завдання тренера. Неважливо, хто заб'є. Намагалися показати свій найкращий футбол. Думаю, сьогодні всі щасливі. Хочу привітати наших захисників зі святом. Без них не було б цього матчу. Не щороку ти виграєш у Португалії з Роналду у складі в Києві. На полі він набагато сильніший, ніж по телевізору.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

Зараз потрібно якомога швидше усвідомити, що сталося. Тепер потрібно готуватися до Євро і показати там свій найкращий футбол, щоб порадувати країну. Хоча було складно повірити, що ми не програємо в групі жодного матчу", – сказав Яремчук журналістам у мікс-зоні після матчу.