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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Яремчук: Мені до рівня Роналду, як до Бельгії пішки

12:16 715 Читать на русском
Яремчук: Мені до рівня Роналду, як до Бельгії пішки
Роман Яремчук / фото: УАФ

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу над Португалією (2:1) у матчі відбору на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Тепер треба багато працювати, щоб себе проявити якомога краще на Євро. Адже всі пам'ятають Євро-2016. Все тільки починається.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Чи мріяв я колись про футболку Роналдо? Чесно – мріяв, але якось не виходить (посміхається). Багато хто цього хоче. Скільки мені потрібно, щоб вийти на його рівень? Це як до Бельгії пішки.

Мій гол? Не потрібно робити з цього якесь диво. Я виконую завдання тренера. Неважливо, хто заб'є. Намагалися показати свій найкращий футбол. Думаю, сьогодні всі щасливі. Хочу привітати наших захисників зі святом. Без них не було б цього матчу. Не щороку ти виграєш у Португалії з Роналду у складі в Києві. На полі він набагато сильніший, ніж по телевізору.

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Зараз потрібно якомога швидше усвідомити, що сталося. Тепер потрібно готуватися до Євро і показати там свій найкращий футбол, щоб порадувати країну. Хоча було складно повірити, що ми не програємо в групі жодного матчу", – сказав Яремчук журналістам у мікс-зоні після матчу.

Джерело: Футбол 24
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Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Україна - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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