Яремчук мав шанс перебратися в топ-чемпіонат вже взимку – на заваді стала операція

Ведучий програми "ПроФутбол" Ігор Циганик поділився інсайдами щодо форварда Гента Романа Яремчука, яким цікавляться клуби з провідних європейських чемпіонатів.

"Яремчука з осені турбував гомілкостоп, але лікарі Гента вважали, що можна обмежитися терапевтичним методом. Та й сам Роман відчував, що перебуває в хорошій формі, тому провів цю половину сезону на уколах. Завдання Гента – продати гравця, і, звичайно, йому не радили лягати на операцію, на довге відновлення. Було зрозуміло, що можна і далі грати на уколах, але тоді, наприклад, про Євро-2020 можна було забути.

Шевченко оцінив шанси Яремчука на повноцінне відновлення перед Євро-2020

Яремчук поспілкувався з тренером збірної України, який сказав, що дуже розраховує на нього на Євро-2020. І було прийняте рішення про операцію, вона пройшла успішно, але відразу відпала можливість, що він зараз покине Гент. У нього були пропозиції з Англії, Іспанії, Італії. Але коли стало відомо про операцію, то було зрозуміло, що він залишається до кінця сезону. А після Євро-2020 Гент вже може продати його. Реабілітація триватиме ще місяць, а 5 березня він повернеться до бігової роботи", – пояснив Циганик в ефірі ЦиганикLIVE.

Нагадаємо, у поточному сезоні форвард збірної України провів за Гент 30 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі.

Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера