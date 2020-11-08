Ліга Жупіле, 12 тур

Гент – Андерлехт – 1:1

Голи: Яремчук, 89 – Мурільйо, 44

З українського тріо Гента в основі вийшов лише Яремчук, Безус залишився на лаві, а Пластун все ще поза заявкою. Андерлехт обійшовся без послуг Богдана Михайліченка, який ще не набрав форму після коронавірусу.

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Поєдинок виявився вкрай щільним, тому яскравих моментів відверто бракувало. Андерлехт вийшов уперед завдяки точному удару Майкла Мурільйо перед свистком на перерву. Панамський захисник не надто сильно пробив по воротах, але голкіпер Гента Болат примудрився пустити "щурика" під пахвою.

Тренер "буйволів" випустив Безуса у перерві, але виручати команду все ж довелося Яремчуку. На 89 хвилині нападник перевисів усіх на другому поверсі і вколотив м'яч у правий кут – 1:1. Роман вже третій поєдинок поспіль не йде без результативної дії, всього за сезон у нього 15 матчів, 8 голів та 3 асисти.

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Гол Яремчука: