Яремчук космічним асистом допоміг Генту вийти на друге місце в чемпіонаті Бельгії

Гент впевнено обіграв Генк в матчі 15-го туру чемпіонату Бельгії. Українці знову долучилися до перемоги своєї команди.

Бельгія, 15 тур

Генк – Гент – 0:2

Голи: Депуатр, 2, Девід, 47

Брюгге Соболя зазнав першої поразки в чемпіонаті – команду гравця збірної України покарав екс-динамівець Мбокані

Йєс Торуп випустив у складі Гента відразу усіх українців – Пластун провів на полі увесь матч, Безуса замінили на 55-й хвилині, а Яремчука – на 83-й.

Поєдинок проти чинних чемпіонів для гостей розпочався просто розкішно – Депуатр вже на 2-й хвилині вивів гостей вперед. Однак ігровою перевагою не вдалося заволодіти нікому. Команди провели доволі рівну гру. На тій таки 2-й хвилині, але вже другого тайму, Гент забив ще раз. Цього разу великий внесок у гол Девіда зробив Роман Яремчук. Форвард збірної України космічним пасом відрізав кількох суперників і вивів одноклубника віч-на-віч з воротарем.

Ця перемога дозволила Генту набрати 28 очок і не просто вийти на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, а й скоротити відставання від лідера до п'яти пунктів. Адже Брюгге свій матч 15-го туру програв.

Аталанта не зуміла перемогти Сампдорію – Маліновський був найактивнішим, але підвів команду