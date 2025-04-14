Команда, за яку виступає український форвард Роман Яремчук, здобула вирішальні три очки в матчі третього туру чемпіонської групи проти АЕКа (1:0). Цей результат забезпечив команді беззаперечне перше місце ще до завершення турніру, тож Яремчук і компанія вже святкують чемпіонство.

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"Трофей чемпіона повертається додому в Пірей", – прокоментував здобуття титула Яремчук на своїй сторінці в Instagram.

У вирішальному поєдинку проти АЕКа Роман Яремчук вийшов на поле лише на 90-й хвилині. За короткий час виступу він встиг отримати жовту картку. У поточному сезоні Суперліги Роман Яремчук відзначився трьома голами та одним асистом. Це чемпіонство стало для нього дебютним у грецькому футболі.

Яремчук вийшов у основі, створив гол та заробив червону для суперника – це не допомогло в дербі проти росіян та Тайсона