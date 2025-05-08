Арсенал був єдиним півфіналістом, який математично ще не гарантував собі участь у наступному розіграші через чемпіонат. Поразка "канонірів" від ПСЖ означала, що путівка переможця ЛЧ переходить чемпіону Греції.

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Золото тамтешньої Суперліги майже місяць тому оформив Олімпіакос, а тепер святкує і повернення в основний етап ЛЧ після 5 років паузи. Нагадаємо, за "червоно-білих" виступає Роман Яремчук.

Підсумки півфіналів ЛЧ потішили ще 2 українців. Слован Данила Ігнатенка та Карабах Олексія Кащука оминуть перший раунд кваліфікації наступного розіграшу, почавши відразу з другого. Арсенал також навряд залишиться без путівки – Зінченко і компанія за 3 тури до фінішу АПЛ мають 6 очок запасу.

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