Ліга Жупіле, 18 тур

Кортрейк – Стандард – 2:1

Голи: Девеле, 2, Макаренко, 39 – Лестьєн, 76

Гент – Васланд-Беверен – 3:0

Голи: Кастро-Монтес, 25, Яремчук, 53, Букарі, 90+1

Євген Макаренко допоміг Кортрейку здолати Стандард за один тайм. Девеле шокував гостей на 2 хвилині, а перед свистком на перерву українець чітко замкнув подачу з кутового. Лестьєн відквитав один м'яч, але на більше Стандард не спромігся.

Ференцварош Реброва важкою перемогою закріпив лідерство у чемпіонаті – вирішальний м'яч в активі Харатіна

У паралельному поєдинку Гент розібрався з Васланд-Бевереном. Новий тренер "буйволів" Хейн Ванхазебрук вкотре довірив місце у старті лише Яремчуку, а Безуса і Пластуна залишив у запасі. Кастро-Монтес відкрив рахунок на 25 хвилині, а по перерві Яремчук закріпив перевагу – 11 гол форварда у сезоні. Справжнім героєм став Букарі, який віддав Роману на порожні ворота і сам добив Васланд-Беверен у компенсований час.

Гент здобув другу перемогу поспіль та вирвався на десяту сходинку. Котрейк зовсім поруч – 9 місце.

Лунін мучиться через страхи Зідана – принизлива роль і невтішний прогноз з Іспанії

Гол Яремчука:

Гол Макаренка: