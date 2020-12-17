Яремчук і Макаренко голами посприяли перемогам своїх команд – розкішний день українців у Бельгії
Українські легіонери чудово проявили себе у 18 турі чемпіонату Бельгії.
Ліга Жупіле, 18 тур
Кортрейк – Стандард – 2:1
Голи: Девеле, 2, Макаренко, 39 – Лестьєн, 76
Гент – Васланд-Беверен – 3:0
Голи: Кастро-Монтес, 25, Яремчук, 53, Букарі, 90+1
Євген Макаренко допоміг Кортрейку здолати Стандард за один тайм. Девеле шокував гостей на 2 хвилині, а перед свистком на перерву українець чітко замкнув подачу з кутового. Лестьєн відквитав один м'яч, але на більше Стандард не спромігся.
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У паралельному поєдинку Гент розібрався з Васланд-Бевереном. Новий тренер "буйволів" Хейн Ванхазебрук вкотре довірив місце у старті лише Яремчуку, а Безуса і Пластуна залишив у запасі. Кастро-Монтес відкрив рахунок на 25 хвилині, а по перерві Яремчук закріпив перевагу – 11 гол форварда у сезоні. Справжнім героєм став Букарі, який віддав Роману на порожні ворота і сам добив Васланд-Беверен у компенсований час.
Гент здобув другу перемогу поспіль та вирвався на десяту сходинку. Котрейк зовсім поруч – 9 місце.
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Гол Яремчука:
Гол Макаренка: