Легіонери Гента Роман Яремчук та Роман Безус продовжують відпочивати після чемпіонату Європи.

Обидва українці не поїхали з командою на матч-відповідь 2-го раунду Ліги конференцій проти Волеренги, інформує прес-служба "буйволів".

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Яремчук і Безус ледь не найдовше серед гравців Гента затрималися на Євро-2020. Україна програла Англії 3 липня, після чого футболісти "синьо-жовтих" отримали відпустку. Більшість учасників Євро відпочивали близько 3 тижнів, тобто легіонери Гента повинні повернутися зовсім скоро.

Додамо, що "буйволи" виграли домашній матч проти Волеренги з рахунком 4:0, тому виїзд до Норвегії виглядає формальністю.

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