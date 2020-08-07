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Яремчук і Безус боряться за звання автора найкращого гола сезону в Генті

11:02 -
Яремчук і Безус боряться за звання автора найкращого гола сезону в Генті
Яремчук і Безус / фото: Гент

Бельгійський Гент обирає найкращий гол сезону. Серед претендентів опинилися два українці.

Офіційний сайт Гента оголосив про початок голосування за найкращий гол команди у минулому сезоні. Серед шести номінантів – два українці, Роман Безус та Роман Яремчук. Проголосувати можна тут.

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Бельгійці відзначили постріл Романа Безуса у ворота Стандарта в 14-му турі (3:1) і завершення шикарної командної комбінації Романом Яремчуком в матчі 7-го туру проти Мехелена (3:0).

Додамо, що Безус у минулому сезоні провів за Гент у всіх турнірах 29 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 6 асистів. У активі Яремчука 30 поєдинків, 17 голів та 4 ачичти.

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Гол Безуса:

Гол Яремчука:

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Теги
Українці за кордоном Відеоновини Гент Гент Роман Роман Безус Роман Роман Яремчук Бельгія
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