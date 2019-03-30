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Яремчук: Головне завдання бельгійських клубів – продати тебе в топ-команду

10:20 151 Читать на русском
Яремчук: Головне завдання бельгійських клубів – продати тебе в топ-команду
Роман Яремчук / фото із соцмереж

Український нападник Гента Роман Яремчук розповів про головну ціль бельгійських клубів.

"У Бельгії ти продаєш себе. Найголовніше завдання клубу – продати тебе в топ-команду.

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Заробити на тобі гроші, а потім розповідати, що виховали гарного футболіста, щоб інші талановиті футболісти приїжджали в команду, щоб їх теж продавали", – сказав Яремчук в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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До слова, у поточному сезоні в активі українського нападника 36 матчів за Гент в усіх турнірах, де Яремчук забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.

Теги
Українці за кордоном Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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