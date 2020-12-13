Гент приймав Стандард в рамках 16-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії, 16-й тур

Гент – Стандард – 2:1

Голи: Фортуна, 27, Яремчук, 86 – Дусенне, 2

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Гості шокували суперника швидким голом, але ще до перерви гравці Гента зуміли вирівняти становище.

У другій половині матчу гра була рівною і здавалось, що нічия неминуча, тоді за справу взявся Роман Яремчук. За кілька хвилин до фінального свистка український форвард вибіг на побачення з воротарем і спокійно реалізував момент.

Перемога дозволила Генту піднятись на 12-ту сходинку, Стандард – 8-й. У нинішньому сезоні Яремчук вже встиг відзначитись 10-ма голами та 4-ма асистами.

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