Яремчук голом допоміг Генту знищити Остенде, Андерлехт Макаренка переміг Серкль Брюгге

Відбулись чергові матчі 11-туру чемпіонату Бельгії за участі команд українських легіонерів.

Остенде приймав Гент. Гості відкрили рахунок на початку зустрічі, а під завісу першого тайму український форвард Роман Яремчук подвоїв перевагу Гента.

Яремчук забив гол за Гент – перервана безгольова серія

У другій половині зустрічі гравці Гента вирішили добити суперника, забивши ще два м'яча. Таким чином, команда Яремчука піднялась на 6-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Бельгії.

Андерлехт розраховував розтрощити Серкль Брюгге. Господарі вже в першому таймі відвантажили 2 м'ячі у ворота суперників і після перерви повторили свій подвиг. Гості знайшли в собі сили зібратись і змогли відквитати 2 м'ячі.

Український захисник Андерлехта Євген Макаренко провів весь матч на лаві запасних.

Чемпіонат Бельгії, 11-й тур

Остенде – Гент – 0:4

Голи: Лімбомбе, 17, 87, Яремчук, 43, Чакветадзе, 59

Андерлехт – Серкль Брюгге – 4:2

Голи: Дімата, 8 (пен.), 32, 52, Гернекс, 55 – Кардона, 56, 60