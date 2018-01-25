toggle menu
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ЛІГА НАЦІЙ ТРАНСФЕРИ ЄВГЕН ХАЧЕРІДІ РЕАЛ МАДРИД - ЛЕГАНЕС

Яремчук голом допоміг Генту здобути нічию у матчі з Антверпеном Назарини, Генк Маліновського здолав Локерен

24 січня 23:22 418 Читать на русском
Яремчук голом допоміг Генту здобути нічию у матчі з Антверпеном Назарини, Генк Маліновського здолав Локерен
Твіттер Гента

Відбулися матчі 23 туру чемпіонату Бельгії.

Роман Яремчук забив у ворота Антверпена та допоміг своїй команді звести матч унічию. Хавбек Антверпена Єгор Назарина весь матч провів на лаві запасних. Окрім голу, Яремчук отримав ще й жовту картку.

АЕК зіграв унічию з Олімпіакосом у Кубку Греції, Чигринський відіграв весь матч

Генк без дискваліфікованого Маліновського переміг Локерен. Теодорчик вперше за довгий час забив за Андерлехт, проте це не допомогло його команді перемогти Васланд-Беверен.

Гент та Антверпен ділять 4-5 місця. Генк на 7 позиції.

Чемпіонат Бельгії, 23 тур

Антверпен – Гент – 1:1

Голи: Лімбомбе, 45 – Яремчук, 34

Локерен – Генк – 1:2

Голи: Скуласон, 88 (пен) – Айду, 56, Ванзейр, 67

Андерлехт – Васланд-Беверен – 2:2

Голи: Теодорчик, 40, Саєф, 83 – Ампома, 11, Телін, 81 (пен)

Теги
Головне Андерлехт Андерлехт Бельгія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Єгор Назарина Єгор Назарина Антверпен Антверпен
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Пропозиції партнерів
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
Загрузка...
14
год
:
0
хв
Барселона
22:30
Еспаньйол
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Загрузка...
ЧC 2018
close
Залиште відгук