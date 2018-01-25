Яремчук голом допоміг Генту здобути нічию у матчі з Антверпеном Назарини, Генк Маліновського здолав Локерен

Відбулися матчі 23 туру чемпіонату Бельгії.

Роман Яремчук забив у ворота Антверпена та допоміг своїй команді звести матч унічию. Хавбек Антверпена Єгор Назарина весь матч провів на лаві запасних. Окрім голу, Яремчук отримав ще й жовту картку.

АЕК зіграв унічию з Олімпіакосом у Кубку Греції, Чигринський відіграв весь матч

Генк без дискваліфікованого Маліновського переміг Локерен. Теодорчик вперше за довгий час забив за Андерлехт, проте це не допомогло його команді перемогти Васланд-Беверен.

Гент та Антверпен ділять 4-5 місця. Генк на 7 позиції.

Чемпіонат Бельгії, 23 тур

Антверпен – Гент – 1:1

Голи: Лімбомбе, 45 – Яремчук, 34

Локерен – Генк – 1:2

Голи: Скуласон, 88 (пен) – Айду, 56, Ванзейр, 67

Андерлехт – Васланд-Беверен – 2:2

Голи: Теодорчик, 40, Саєф, 83 – Ампома, 11, Телін, 81 (пен)