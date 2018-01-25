Яремчук голом допоміг Генту здобути нічию у матчі з Антверпеном Назарини, Генк Маліновського здолав Локерен

Відбулися матчі 23 туру чемпіонату Бельгії.
Роман Яремчук забив у ворота Антверпена та допоміг своїй команді звести матч унічию. Хавбек Антверпена Єгор Назарина весь матч провів на лаві запасних. Окрім голу, Яремчук отримав ще й жовту картку.
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Генк без дискваліфікованого Маліновського переміг Локерен. Теодорчик вперше за довгий час забив за Андерлехт, проте це не допомогло його команді перемогти Васланд-Беверен.
Гент та Антверпен ділять 4-5 місця. Генк на 7 позиції.
Чемпіонат Бельгії, 23 тур
Антверпен – Гент – 1:1
Голи: Лімбомбе, 45 – Яремчук, 34
Локерен – Генк – 1:2
Голи: Скуласон, 88 (пен) – Айду, 56, Ванзейр, 67
Андерлехт – Васланд-Беверен – 2:2
Голи: Теодорчик, 40, Саєф, 83 – Ампома, 11, Телін, 81 (пен)