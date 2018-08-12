Яремчук голом допоміг Генту розгромити Васланд-Беверен

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Баварія розбомбила Айнтрахт в матчі за Суперкубок Німеччини
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Тіте починає революцію у збірній Бразилії – 6-7 нових імен на вересень і трохи про УкраїнуСвіт — 22:55 566
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Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для ШалькеНімеччина — 22:00 1458
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Арсенал – Манчестер Сіті: перший провал Емері, Озіл знову "грає, наче лайно", розкішний чемпіон та СтерлінгАнглія — 21:21 2659
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