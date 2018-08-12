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Яремчук голом допоміг Генту розгромити Васланд-Беверен

23:05 108 Читать на русском
Яремчук голом допоміг Генту розгромити Васланд-Беверен
Роман Яремчук / Фото: ФК Гент

Гент Романа Яремчука здобув переконливу перемогу в 3 турі чемпінату Бельгії.

У 3 турі чемпіонату Бельгії Гент приймав Васланд-Беверен.

Українець Роман Яремчук провів на полі весь матч та відкрив рахунок на 36-й хвилині зустрічі.

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Потім Гент ще тричі вражав ворота суперника, Васланд-Беверен спромігся на гол престижу.

Чемпіонат Бельгії, 3 тур

Гент – Васланд-Беверен – 4:1

Голи: Яремчук, 36, Верстрете, 77, Девід, 83, 90 – Вукотіч, 82

Теги
Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Гент Гент
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