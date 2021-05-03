"Ми слабко провели перший тайм, але додали після перерви. У другій половині матчу ми діяли гостріше і перспективніше. Шкода, що не вдалося здобути перемогу.

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Вже через тиждень нам грати на виїзді зі Стандардом. Ми хочемо перемогти. Сезон для нас проходить під гаслом: "Все, або нічого". У Льєжі буде саме так", – цитує Яремчука офіційний сайт Гента.

Додамо, що "буйволи" змагаються за путівку в єврокубки у підгрупі 2. У стартовому турі проти Мехелена Гент зумів відіграти після 0:2. Один із голів забив Яремчук. Загалом у поточному сезоні форвард зіграв 29 матчів у чемпіонаті Бельгії, в яких забив 18 м'ячів та віддав 6 асистів.

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