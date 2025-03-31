Нападник Олімпіакоса Роман Яремчук після непростого періоду в кар'єрі знову демонструє свій найкращий футбол.

Українець вийшов у основі "червоно-білих" на супердербі проти Панатінаїкоса і оформив дубль, ставши одним з головних героїв перемоги 4:2.

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"Терпіння – важливо, але без чесної праці цей шлях не має сенсу. Великий результат приходить тоді, коли ти віддаєш все заради своєї мети і не боїшся працювати чесно, навіть коли ніхто не бачить. Вперед, Олімпіакос", – написав Яремчук в Instagram.

Тепер в активі форварда збірної України 8 голів та 2 асисти у 27 матчах клубного сезону. Олімпіакос відірвався від кризового АЕКа на 10 очок і впевнено крокує до свого 48-го титулу чемпіона Греції.

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