Гент нарешті зумів нагадати своїм фанатами, чому вони вболівають за цей клуб. Читайте звіт матчу 8-го туру чемпіонату Бельгії.

Чемпіонат Бельгії, 8-й тур

Гент – Берсхот – 5:1

Голи: Яремчук, 12, 15, Депуатр, 29, 61, Самуасс, 79 – Кулібалі, 90+1

Яремчук відзначився ефектним дублем у воротах одного з лідерів чемпіонату Бельгії

Погром гостей розпочався вже на старті поєдинку. З інтервалом у три хвилини Роман Яремчук двічі розчарував голкіпера суперника.

Після перфомансу українця голепад Гента продовжив Депуатр, який теж відзначився дублем, добив суперника Самуасс. Варто віддати належне Берсхоту, який зумів відповісти голом престижу.

Також у складі господарів весь матч провів ще один українець Ігор Пластун.

Після 6-ти турів чемпіонату Бельгії Гент розташувався на 11-й сходинці, Берсхот вдало розпочав сезон і попри поразку залишився у першій трійці. Нагадаємо, нещодавно Динамо вибило Гент з плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля