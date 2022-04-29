Нападник збірної України та Бенфіки Роман Яремчук поділився, як зараз допомагає Збройним силам України.

"З легіонерами, які грають за кордоном, ми допомогли зібрати досить велику суму на ЗСУ. А потім, коли почалися бої у Чернігові, я з хлопцями зі Львова допомагав, щоб доставити бронежилети в Чернігів.

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Наразі я намагаюся більше допомагати людям, які перебувають у Португалії", – розповів Яремчук у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, росіяни на початку свого огидного нападу на Україну жорстоко обстрілювали Чернігів, зокрема, розбомбивши стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому виступає Десна. Наразі ЗСУ вибили їх звідти.

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