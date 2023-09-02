Алавес приймає Валенсію в 4-му турі Ла Ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Алавес – Валенсія стартує о 19:30 за київським часом. "Кажани" у перших трьох турах чемпіонату Іспанії набрали 6 балів, Алавес має 3 очки. Роман Яремчук, який перейшов у Валенсію в останній день трансферного вікна на правах оренди з Брюгге, потрапив у заявку на гру. Форвард збірної України розпочне у запасі.

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Де дивитись матч Алавес – Валенсія? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Стежити за основними подіями зустрічі можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Алавес:

Валенсія: