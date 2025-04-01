Борнмут Іллі Забарного не зумів перевернути історію, вперше у власній історії пробившись до півфіналу Кубка Англії. На рідному Дін Корт "вишеньки" мінімально поступилися Манчестер Сіті (1:2). Що неприємно, в одному з найгірших матчів Борнмута при Андоні Іраолі дотичним до одного з голів був і український захисник. Мармуш пробив поміж ніг динамівському вихованцю, що дезорієнтувало Кепа Аррісабалагу, який не зумів парирувати постріл єгиптянина.

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Забарний при цьому ще кілька разів губив то Ерлінга Голанда, то того ж Мармуша, які дивом не реалізували власні моменти. За останні шість матчів Борнмут виграв лише одного разу, Ман Сіті ж у півфіналі поміряється силами із Ноттінгем Форест.

Є і приємні звісточки з Туманного Альбіону: Ілля потрапив до шорт-листа Ньюкасла та Ліверпуля, які спробують підсилити лінію захисту в найближче міжсезоння. Ускладнити трансфер українця може перехід Діна Хайсена до Реала. Справа в тому, що політика "вишеньок" не передбачає відходу з команди відразу кількох лідерів, бо це може позбавити команду з берегів Ла-Маншу конкурентоспроможності в наступному сезоні.

Змінити прописку влітку має шанс і Роман Яремчук, який за останні два матчі у футболці Олімпіакоса встиг наколотити вже 4 голи. Нападник пірейського клубу відзначився дублем у битві грецьких грандів проти Панатінаїкоса (4:2). Ця перемога практично гарантувала "червоно-білим" чемпіонство, а сам Яремчук точно підвищив власні шанси підписати контракт із більш іменитим клубом, ніж Венеція, яка цікавилася українцем узимку. Детальніше про це і не тільки дивіть у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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