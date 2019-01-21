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Яремчук асистом допоміг Генту вирвати важливу перемогу над Андерлехтом

20 січня 21:36 402 Читать на русском
Яремчук асистом допоміг Генту вирвати важливу перемогу над Андерлехтом
Роман Яремчук / ФК Гент

Український форвард Роман Яремчук вдало проявив себе в матчі 22 туру бельгійської першості.

Гент Яремчука та Пластуна зустрічався з Андерлехтом Макаренка. Євген через травму пропустив зустріч, а наші легіонери в складі господарів вийшли в стартовому складі. З їхньою допомогою Гент мінімально переміг (1:0), набрав 34 очки та наздогнав у турнірній таблиці Андрелехт (5-6 місця).

Яремчук відзначився голом за Гент у товариському матчі

Ключовий вклад в сьогоднішній успіх Гента зробив Роман Яремчук. На 75-й хвилині він підхопив м'яч у чужому штрафному майданчику та вирізав класний пас на Александера Сорлота – той забив єдиний м'яч у зустрічі. Цей асист став другим для Яремчука в поточному сезоні ліги Жупіле, ще в його активі 5 голів.

Відео асисту Яремчука:

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Головне Українці за кордоном Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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