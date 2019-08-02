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Яремчук – у пріоритетному списку трансферів Галатасарая

21:04 648 Читать на русском
Яремчук – у пріоритетному списку трансферів Галатасарая
Роман Яремчук / Гент

Український нападник Гента Роман Яремчук може перейти у чемпіонат Туреччини.

Чемпіон Туреччини Галатасарай активно цікавиться нападником збірної України Романом Яремчуком. Гравець Гента потрапив у список пріоритетних трансферів турецького клубу, повідомляє Futbol Arena.

Яремчук став найкращим гравцем Гента в матчі Ліги Європи та отримав компліменти від головного тренера

Галатасарай хоче посилити лінію атаки та повернувся до варіанту з українським нападником після невдалої спроби підписати форварда Монако Радамеля Фалькао.

Зауважимо, що Яремчук відзначився трьома голами за Гент у двох матчах кваліфікації Ліги Європи проти Віторула. Також в активі українця два асисти.

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Теги
Головне Трансфери Українці за кордоном Галатасарай Галатасарай Гент Гент Бельгія Туреччина Роман Яремчук Роман Яремчук
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