Яремчук – у пріоритетному списку трансферів Галатасарая

Український нападник Гента Роман Яремчук може перейти у чемпіонат Туреччини.

Чемпіон Туреччини Галатасарай активно цікавиться нападником збірної України Романом Яремчуком. Гравець Гента потрапив у список пріоритетних трансферів турецького клубу, повідомляє Futbol Arena.

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Галатасарай хоче посилити лінію атаки та повернувся до варіанту з українським нападником після невдалої спроби підписати форварда Монако Радамеля Фалькао.

Зауважимо, що Яремчук відзначився трьома голами за Гент у двох матчах кваліфікації Ліги Європи проти Віторула. Також в активі українця два асисти.

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