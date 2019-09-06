Яремчук – про зустріч з Олександрією в Лізі Європи: В Генті дехто посміявся, сказали, що не знають такої команди

Форвард Гента Роман Яремчук розповів, як в його команді відреагували, коли дізналися, що в Лізі Європи зіграють проти Олександрії.

"Дехто посміявся – сказали, що не знають такої команди. Але я їх запевнив, що з Олександрією легких ігор не буде, на нас чекають складні матчі. Думаю, що олександрійці постараються проявити себе й показати хороший футбол.

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Я поважаю цю команду, тому що грав у ній. Але на футбольному полі друзів немає, тому кожен колектив гратиме на перемогу, і Гент теж захоче у двох поєдинках з українцями взяти шість очок.

Чи хотів би перебратися в Італію, як Маліновський? Звичайно, це високий рівень. Але в мене контракт із Гентом, тому про це зараз важко говорити. Можливо, настане час, і в мене вийде перейти до італійського клубу, але для цього потрібно багато працювати", – цитує Яремчука прес-служба УАФ.

Нагадаємо, у групі І Ліги Європи Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Сент-Етьєном і Гентом.

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