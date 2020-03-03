Яремчук – про Євро-2020: Збірній України немає сенсу ставити недосяжні цілі

Нападник збірної України Роман Яремчук розповів, у чому головна сила національної команди.

"Важко очікувати на такий результат у кваліфікації, коли в твоїй групі Португалія і Сербія. Та й інші суперники були не з легких, особливо Люксембург. Ми знали, що буде неймовірно важко і потрібно буде дорожити кожним очком. Складно було навіть уявити, що ми зможемо виграти групу за тур до кінця. Але тим не менш, вважаю, збірна України повністю заслужила перше місце.

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Євро-2020? Немає сенсу ставити недосяжні цілі. Передусім, хочеться добре зіграти за Україну і один за одного. Наша головна сила – в єдності. Зараз у нас прекрасний колектив, всі один одного підтримують. Також у нас чудовий тренерський штаб, в якому зібрані хороші тактики. На Євро-2020 все буде в наших руках", – наводить слова Яремчука офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна України кваліфікувалася на Євро-2020, вигравши свою групу. Підопічні Андрія Шевченка залишили позаду чинних чемпіонів континенту – португальців. Суперниками "синьо-жовтих" у фінальній частині стануть команди Австрії, Нідерландів та одна зі збірних-переможниць плей-офф Ліги націй.

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