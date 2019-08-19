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Яремчук – про свою результативність на старті сезону: Дуже допомагає довіра тренера Гента

11:23 168 Читать на русском
Яремчук – про свою результативність на старті сезону: Дуже допомагає довіра тренера Гента
Роман Яремчук / фото із соцмереж

Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук поділився враженнями після матчу чемпіонату Бельгії проти Остенде (2:0), в якому він зумів відзначитися забитим голом.

"Ми провели хороший матч і здобули перемогу, але всі думки вже сконцентровані на Лізі Європи. Наше завдання – вийти в групу, і для цього потрібно обігрувати Рієку.

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Мої результати? Я просто старанно працюю кожного дня, а також дуже допомагає довіра тренера. У нас класна атмосфера в команді, я радий грати з цими партнерами", – цитує Яремчука прес-служба Гента.

До слова, Роман у поточному сезоні забив у складі Гента вже 6 голів у семи матчах – 4 в Лізі Європи та ще 2 в чемпіонаті Бельгії.

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Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук
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