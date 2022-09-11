Вже у вівторок форвард збірної України зможе знову зіграти в Португалії. Його Брюгге протистоятиме Порту в другому турі Ліги чемпіонів. За словами Яремчука, ця гра для нього не відрізнятиметься від інших.

Яремчук приніс перемогу Брюгге дублем з асистів – відео чергових результативних дій українця в Бельгії

"Чи хочу я додатково проявити себе саме в матчі у Португалії? Ні. Я хочу просто виконувати свою роботу і забивати. Я провів у Бенфіці чудовий час. Період там став хорошим досвідом. Але тепер я хочу виконувати свою роботу в Брюгге.

Моя адаптація проходить гладко. Я знав багатьох хлопців з часів виступів за Гент. Мої одноклубники дуже допомогли мені.

Шанси на перемогу в матчі з Порту? 50 на 50. Ми хочемо перемагати в кожному матчі", – цитує Яремчука Voetbal Belgie з посиланням на Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, до переходу в Брюгге Роман один сезон провів у складі Бенфіки. Наприкінці літнього трансферного вікна португальський клуб продав його за 16 мільйонів євро (плюс 3 мілн бонусів). У складі Брюгге 26-річний українець зіграв 3 матчі, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Аталанта курйозно втратила лідерство в матчі Серії А проти екс-динамівця – Маліновський нарвався на швидкий гнів тренера