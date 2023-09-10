"Найголовнішим було – постаратися взяти очки із цим суперником, тому що Англія – дуже високого рівня, одна з найкращих команд у світі. Потрібно було змиритися з тим, що буде дуже багато роботи без м’яча. Якби ми цього не зробили, то швидше за все би програли. Тож ми змирилися, працювали один за одного, і здобули заслужене очко.

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Складний матч, багато роботи без м’яча. Але позитив у тому, що здобули нічию. На минулому зборі в мене була травма, я пропустив його. Звичайно, зараз хочеться показати результативність. Але, відштовхуючись від реалій, я на правильному шляху, працюю на команду. А голи обов’язково прийдуть. Дуже вдячні вболівальникам за неймовірну атмосферу", – наводить слова Яремчука офіційний сайт УАФ.

До слова, Роман зіграв 64 хвилини у вчорашньому матчі з Англією, але результативними діями не відзначався. Наступний матч Україна проведе з Італією 12 вересня, початок о 21:45.

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