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Яремчук – про матч з Антверпеном: Якщо ми продовжимо так грати, то зможемо залишатися нагорі турнірної таблиці

07:30 119 Читать на русском
Яремчук – про матч з Антверпеном: Якщо ми продовжимо так грати, то зможемо залишатися нагорі турнірної таблиці
Роман Яремчук / Goal.com

Форвард Гента Роман Яремчук прокоментував матч 16-го туру ліги Жупілє, в якому його команда втратила очки у грі Антверпеном (1:1).

"Поганий результат, тому що ми грали набагато краще за суперників. Сьогодні ми втратили два очки, а не здобули одне. Але це футбол, таке трапляється.

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Але я задоволений нашою грою. Якщо нам вдасться виступати на такому рівні, зможемо залишатися нагорі турнірної таблиці. Це те, що ми можемо винести з цього матчу. Це перша втрата очок вдома, таке може відбуватися, ми не можемо вигравати всі матчі. У нас були можливості, але ми не могли закрити гру", – цитує Яремчука офіційний сайт Гента.

Нагадаємо, після 16 турів Гент посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. В активі Яремчука 8 голів у 14 матчах.

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Українці за кордоном Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук Бельгія
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